La Sweet Harmony del 1992 rivive in chiave house grazie al duo siciliano Trapani-Cappello

Esce oggi Sweet Harmony, la cover del brano dei Beloved, rielaborata in chiave dance dal duo di producer siciliani formato da Dario Trapani di Palermo ed Ivan Cappello di Modica. Con loro ha collaborato lo spagnolo Plastik Funk (Rafael Ximenez-Carrillo). Il brano è prodotto dal mitico dj olandese Hardwell (Robbert van de Corput) con l’etichetta Revealed.

«L’idea - spiega Cappello - è quella di riportare la famosa hit del 1992 al 2022. Una sorta di regalo per l’anniversario dei suoi 30 anni, impreziosito da un ritmo avvolgente che però non perde di vista le linee originali del disco”». Su queste linee i due dj siciliani prima e Plastik Funk dopo hanno inserito un pianoforte house, una chitarra elettrica ed una voce femminile, quella della cantante di r’n’b canadese SH3. Il tutto per dare anche la loro particolare interpretazione di una traccia che di dolce ha tutto, a cominciare dal titolo. «La canzone - continua Trapani - rimane un capolavoro di quegli anni. Ad oggi è un disco che viene utilizzato molto e da tutte le generazioni. Un lavoro musicale dalle linee dolci, che noi abbiamo cercato di mantenere proprio per evitare di perdere quei sentimenti che da sempre questo disco riesce a trasmettere».

Insomma, un lavoro difficile per i due artisti che però ha portato alla luce una cover che ha permesso loro di entrare nella famiglia di Hardwell. Il produttore olandese, dopo aver ascoltato la traccia, ha deciso di fare firmare a Trapani e Cappello un contratto che li legasse a Revealed, la sua casa discografica. In più, anche lo spagnolo Plastik Funk, già parte integrante della crew olandese, ha voluto partecipare alla realizzazione finale di Sweet Harmony. «Quando Plastik Funk ha ascoltato il disco - racconta il dj modicano, ideatore del progetto - si è subito innamorato. È voluto entrare nel nostro disco ed ha creato una versione club che si adatta meglio ad un pubblico da festival».

Festival, come quelli che i due producer siciliani vedono all’orizzonte, pandemia permettendo. I due - seppure con percorsi paralleli che solo di recente hanno sterzato e raggiunto una convergenza comune - sono già noti nel panorama internazionale. Entrambi sono reduci da tracce uscite con la Spinnin’ Records, una delle etichette dance più prestigiose del mondo, Because of you per Trapani e Blow up the night per Cappello. «Questa esperienza - conclude Dario Trapani - ci ha dato la possibilità di essere notati da label di maggiore spessore. E questa nuova uscita, per noi, è un vero e proprio passo in avanti. Il futuro? Io ed Ivan, abbiamo diverse idee da realizzare, progetti da portare avanti o anche singolarmente».

Chi è Dario Trapani

Dj e produttore, classe 1987, ha la passione per la musica dance sin da bambino. Dario Trapani, inizia la sua carriera nel 2002, nella sua città d’origine: Palermo. La svolta per lui arriva con il progetto tech-house Swallen, che gli permette di farsi conoscere nel panorama musicale internazionale e di esibirsi in tutte le città europee, collaborando con artisti del settore elettronico come Sophie Ellis-Bextor e Dhany. Nel 2016 cambia mindset e sound e oltre ad iniziare un percorso dedicato agli eventi si sposta verso sonorità groove-house, trovando anche una collaborazione con l’etichetta Black Lizard. Qui conosce il producer italo-brasiliano Leandro Da Silva, con il quale collabora per la creazione di alcune tracce. Supportato negli anni da dj come Tiësto, Axwell, Don Diablo e Lost Frequencies, raggiunge l’apice con i brani I have a dream, Lost in my head e Work that body, che raggiunge circa 3 milioni di play su Spotify. Nel maggio 2020 il dj firma con la Spinnin’ Records per la produzione del singolo Because of you, uscito il 22 giugno 2020, che nel giro di pochi mesi diventa il più supportato nella classica 1001 Tracklist, entrando anche nella Top 10 sulla piattaforma Beatport e nella classifica mondiale dei dischi dance di maggiore successo The Global Dance Chart 40. Durante la pandemia il producer di Palermo continua a lavorare e, nel novembre 2021, firma un contratto con la casa discografica Revelaled di Hardwell, per presentare - nel gennaio 2022 - la cover in chiave house del brano Sweet Harmony dei Beloved.

Chi è Ivan Cappello

Ivan Cappello è un dj, producer e insegnante di tennis classe 1992. Nato a Modica, dedica la sua adolescenza allo studio della musica house. In attività come disc-jockey dal 2008, l’artista ha suonato nei club più importanti della Sicilia orientale e parallelamente ha iniziato a sentire l’esigenza di produrre le proprie tracce. Esigenza che si concretizza, però, 8 anni dopo, nel 2016, e che permette al modicano di prendere il volo grazie a brani e collaborazioni di spessore. Il percorso da producer decolla nel 2017, quando entra nella crew del dj italo-brasiliano Leandro Da Silva. Nel 2020, poi, pubblica Blow up the night, brano nato in collaborazione con lo stesso Da Silva ed uscito con la Spinnin’ Records. Da lì in poi le sue tracce verranno supportate da disc-jockey come Tiesto, Hardwell, David Guetta, Plastik Funk, Zedd, John Gibbons, EDX, Gregor Salto, Daddy’s Groove, Kryder, Blasterjaxx, Gianluca Vacchi, Ummet Ozcan e molti altri. Supporto che gli ha permesso di farsi conoscere nel panorama della musica elettronica internazionale e che l’ha spinto anche fuori dai confini nazionali. portandolo così su palcoscenici europei (Olanda, Spagna, Ungheria, Belgio e Germania) ed anche alla sua prima tournée - sempre nel 2020 - in giro per l’India. Nel 2021, il producer inizia una collaborazione con il suo collega palermitano Dario Trapani e insieme decidono di lavorare sulla cover ufficiale di Sweet Harmony. Cappello è anche insegnate di tennis, dopo aver giocato a livello agonistico per anni.

