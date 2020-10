Ragusa celebra la collezione di Cortez, inno alla speranza e alla leggerezza

Una collezione a tinte siciliane nata nel periodo del lockdown. E’ quella ideata e portata avanti dallo stilista Diego Cortez, siciliano doc e presente spesso nelle passerelle di tutto il mondo con i suoi abiti. “2021 Fiori d’aprile”, una collezione briosa e che mette in risalto i colori dell’isola e le maestranze siciliane. “Dopo tanto tempo sono rientrato nella mia terra – dice Cortez – in questi tre mesi di chiusura a casa abbiamo pensato assieme ad amici e collaboratori, di ideare una collezione basata anche sui frutti siciliani, come le arance e il fico d’india.

La nostra collezione è incentrata sui profumi d’aprile”. La collezione è stata presentata nei giorni scorsi a Ragusa, all’interno del castello di Donnafugata: “Si tratta di abiti che risaltano: la sensualità, la forza e la determinazione della donna siciliana; ma soprattutto riportare quella speranza e leggerezza, di cui siamo stati privati”.

