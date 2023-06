Ragusa, Mercedes prende fuoco in strada: paura ma nessun ferito

Un'auto a fuoco in una strada di Ragusa. Il fatto è avvenuto in viale delle Americhe, dove una Mercedes, per cause da accertare, si è improvvisamente incendiata, è il caso di dirlo, visto che, dalle prime informazioni raccolte, la vettura ha preso fuoco quando era tranquillamente in marcia e senza alcun problemi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, che ha ascoltato i tre passeggeri del mezzo, ad un certo punto l'auto si è improvvisamente fermata e, dopo che tutti erano scesi, ha iniziato a uscire fumo dal vano motore. Dunque, nessun dubbio che si sia trattato di un guasto. Nessuno per fortuna è rimasto ferito.

