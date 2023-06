Il maltempo si abbatte sulla Sicilia orientale, temporali e strade come fiumi d'acqua

Allerta gialla in Sicilia, con temporali che si son abbattuti questa mattina soprattutto nella parte sud orientale dell’Isola. Disagi soprattutto nel Ragusano, più precisamente nella zona di Ispica e Comiso, colpite da vere e proprie bombe d’acqua durate poche minuti. Le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi d'acqua, con conseguenti disagi per gli automobilisti e no. Già ieri a Comiso c'erano stati dei disagi per il maltempo, con il cedimento di una parte del muro di contenimento della parte laterale del sagrato della chiesa Madre, in una zona (via Matrice) già interdetta al traffico per i lavori di riqualificazione.

Sulla Sicilia, e più in generale in tutto il Sud, si attende una lunga serie di giornate contraddistinte da un prevalente soleggiamento nelle ore mattutine, seguito dal rapido sviluppo di addensamenti cumuliformi e improvvisi acquazzoni temporaleschi ad evoluzione pomeridiana più frequenti nelle aree interne a ridosso dei comprensori montuosi.

Non farà eccezione come nemmeno il ponte del 2 giugno, quando i fenomeni termoconvettivi in formazione nell'entroterra appenninico potranno a tratti spingersi fin verso le coste tirreniche peninsulari. Le cause vanno ricercate nell'assenza di un campo anticiclonico ben strutturato in quota, indebolito a più riprese dal transito di disturbi più freschi e umidi in grado di alimentare condizioni d'instabilità diurna. Temperature massime fino a 26/28°C.

© Riproduzione riservata