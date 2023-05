Chiaramonte Gulfi, incendio in un'azienda di alimenti: distrutta parte della struttura

Momenti di paura per un incendio scoppiato ieri (25 maggio) intono alle 23 in un'azienda per la lavorazione e conservazione di alimenti in contrada piano dell'acqua a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa.

Sul posto, dopo una segnalazione, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con autobotte, che, come è possibile vedere dal video, è riuscita prima a circoscrivere il rogo e poi a spegnerlo.

I danni sono stati così limitati solo a una parte della struttura: le fiamme hanno coinvolto soprattutto i locali confinanti al magazzino, destinati a bagni e spogliatoi per il personale, che adesso risultano inagibili. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.

© Riproduzione riservata