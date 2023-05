Ragusa, salvati con l'elicottero due motociclisti dispersi a Cava della Misericordia - VIDEO

Due motociclisti dispersi nella zona di Cava della Misericordia a Ragusa sono stati recuperati dai vigili del fuoco. La zona è scoscesa e impervia, caratterizzata da ampia vegetazione e da alcuni canyon. I due erano caduti finendo in un’area da cui non erano riusciti a risalire. Hanno chiamato i soccorsi telefonicamente e i vigili del fuoco li hanno individuati e tratti in salvo. Sono stati soccorsi da un’ambulanza e sottoposti ai primi controlli medici. Nonostante la caduta pare non abbiano riportato gravi conseguenze.

Video girato dai vigili del fuoco

