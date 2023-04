Paura a Comiso, auto sfonda una ringhiera e vola sulla strada di sotto: 4 feriti - IL VIDEO

Un’auto in corsa sfonda una ringhiera e precipita nella strada sottostante. È successo ieri sera a Comiso. Un’auto che proveniva da Ragusa e stava percorrendo la via Garibaldi, viaggiando a velocità sostenuta, all’intersezione con corso Vittorio Emanuele, anziché svoltare a destra o a sinistra, ha tirato dritto e ha sfondato una ringhiera, precipitando sulla strada sottostante, la via San Martino, dopo un volo di cinque metri. L’auto è planata su due auto parcheggiate, danneggiandole pesantemente. L’uomo, che si trovava al volante, la moglie e i due bambini, fra i sei e gli otto anni, sono stati trasportati in ospedale a Vittoria. Nessuno è in pericolo di vita. Sono stati medicati e ricoverati ma per loro nessuna grave conseguenza. L’autista è stato sottoposto ad alcooltest.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili urbani, la polizia, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Enel che dovranno riparare i guasti.

