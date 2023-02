Tre auto si scontrano tra Vittoria e Comiso: ferite tre persone e strada chiusa per ore

Tre auto si sono scontrate questa notte a Vittoria, nel Ragusano, lungo la strada provinciale 5, in contrada Boscopiano, in direzione aeroporto di Comiso. Tre persone sono rimaste ferite e tre ambulanze sono giunte sul posto per prestare i soccorsi. Nel luogo dell’incidente anche polizia e carabinieri che hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’incidente ma anche per regolare il traffico. La strada, infatti, è rimasta chiusa per oltre tre ore.

Sempre nel Ragusano, ieri, un altro incidente stradale. Questa volta a Ispica. Dove un uomo di 63 anni è volato giù da una scarpata di otto metri con il suo trattore con rimorchio carico di carote. L’uomo è stato salvato dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

