Comiso, grosso incendio nella notte in un complesso residenziale: famiglie in fuga

Momenti di paura nella notte a Comiso dove è scoppiato un grosso incendio all’interno di un complesso residenziale alla periferia del paese, come è possibile vedere dal video di Franco Assenza.

Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, è divampato lungo la strada che conduce a Vittoria, nei pressi di una concessionaria. Da una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite da sterpaglie nei pressi del condominio, propagandosi ad alcuni locali dello stabile e costringendo dunque alla fuga le famiglie presenti. Per fortuna non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato alcune ore per riuscire a domare l’incendio. Oggi nel corso di un sopralluogo saranno verificate le condizioni della struttura danneggiata dall'incendio.

© Riproduzione riservata