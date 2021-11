Tolto il reddito di cittadinanza a 165 stranieri: avevano mentito sul requisito della residenza

Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Ragusa hanno scoperto 165 stranieri che hanno percepito il reddito di cittadinanza pur non avendone diritto. La concessione del sostegno economico è subordinata ad una serie di requisiti tra i quali quello dell’obbligo della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Ed è proprio partendo dal controllo di quest’ultimo requisito che i militari sono risaliti a 165 stranieri, che avrebbero intascato indebitamente oltre un milione. Le persone sono state segnalate all’Inps per la revoca e il recupero del beneficio economico e sono state denunciate per falso.

