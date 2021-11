Tromba d'aria a Comiso, distributore di carburante distrutto. Choc e lacrime di chi si è salvato: "Assurdo!"

Devastazione dopo la tromba d'aria che questa mattina, intorno alle 6,30, ha colpito la provincia di Ragusa. Come si vede dal video, la massa d'aria era imponente e ha spazzato tutto quello che c'era attorno, provocando anche un morto e due feriti.

Impressionanti le immagini girate a Comiso, dopo il passaggio della tromba d'aria nel punto in cui si trovava un distributore di carburante. L'uomo che gira il video è traumatizzato dalla scena e terrorizzato dalla forza del vortice che ha spazzato via tutto: "Assurdo, assurdo!" ripete più volte piangendo. Distrutto parte del distributore e una piccola struttura, un punto di ristoro, che c'era nei pressi. Travolti dalla forte massa d'aria anche un tir che ha subito ingenti danni e molti edifici situati sulla Sp7. Tutto il territorio provinciale è stato interessato da pioggia e grandine, l’area di Frigintini, comune di Modica e la strada provinciale Comiso-Chiaramonte, colpiti dalla tromba d’aria che ha causato non pochi danni a strutture e insediamenti.

Soltanto stamattina sono stati 30 gli interventi dei vigili del Fuoco. Le squadre pompieri di Modica, Ragusa, Vittoria, e Santa Croce sono intervenute nel comprensorio di Frigintini, per soccorrere persone che si sono ritrovate con gli infissi divelti, tettorie scoperchiate e alberi sulla sede stradale. È stato attivato il posto di Comando Avanzato, per raccogliere le richieste della popolazione a Frigintini.

