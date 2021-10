Una grossa nube bassa su Scoglitti: è lo shelf cloud. Il video

Nel pomeriggio di ieri, nel cielo di Scoglitti, località balneare di Vitoria, è comparsa una grossa nube bassa. Mentre il vento, simile a una tromba d’aria, colpiva tutto il litorale del Ragusano, a Scoglitti si è verificato lo shelf cloud, come viene chiamato questo particolare fenomeno atmosferico. Il vento ha anche abbattuto un palo dell'Enel e in porto i vigili del fuoco son intervenuti per mettere in sicurezza una barca che rischiava di affondare.

A Scoglitti ha piovuto ieri in due riprese, nel primo pomeriggio e poi fra le 18,30 e le 19. A Vittoria invece un fulmine ha colpito il terrazzo di uno stabile. L'appartamento è stato distrutto dalle fiamme e tutto lo stabile evacuato.

Nubifragi e allagamenti a Palermo e Trapani, fulmine a Vittoria Il lungomare di Trapani Rione Cappuccinelli, a Trapani Rione Cappuccinelli, a Trapani L’albero caduto in via Pitrè, a Palermo Partanna Mondello, a Palermo Mondello, a Palermo Danni a Catania per il maltempo I danni provocati dal maltempo a Catania

