In questo video lo sbarco dei 414 migranti giunti nel porto di Pozzallo a bordo della nave Sea Eye 4. Fra loro anche 150 minori, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo.

La nave della Ong ha ottenuto l’autorizzazione allo sbarco in un porto sicuro mercoledì scorso, in seguito all’evacuazione per motivi sanitari di un giovane avvenuta con una motovedetta della Capitaneria di porto al largo di Palermo.

