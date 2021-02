Fucili e munizioni nascosti in casa, nei guai due pensionati a Chiaramonte Gulfi

I carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, Squadra Falco 11, hanno denunciato in stato di libertà un pensionato incensurato di 70 anni per omessa custodia di armi e munizioni che teneva appesi al muro nella camera da letto senza alcuna cautela.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vittoria e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia invece hanno tratto in arresto un pensionato incensurato di 76 anni per la detenzione di un fucile sovrapposto con matricola abrasa e di oltre complessivamente 40 cartucce caricate a pallettoni di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Le armi erano nel suo garage. Disposti gli arresti domiciliari.

