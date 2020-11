Un treno sulla Linea Gela-Modica-Siracusa, alle ore 8.50, ha investito un bus, fermo in zona di ricovero del passaggio a livello tra Comiso e Vittoria.

Il passaggio a livello era regolarmente chiuso e il movimento del treno è avvenuto con i segnali disposti a via libera. Nessun ferito a bordo del treno. In corso intervento 118 ed autorità. Richiesto taxi per il proseguimento del viaggio per i passeggeri del bus e del treno (unico treno previsto fino alle ore 11.00).

