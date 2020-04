Riapre il cimitero di Modica, il sindaco: "Ingressi contingentati, nessun rischio"

"Ho deciso di riaprire il cimitero e regolamentare in tutta sicurezza gli ingressi dopo aver sentito il capo della Protezione civile siciliana, Calogero Foti". Lo dice il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, informando sulla sua decisione di riaprire da domani il cimitero e rispondendo così anche alle polemiche nate dagli altri sindaci della provincia, che hanno contestato il provvedimento.

"Molti concittadini mi chiedevano di potere visitare i propri cari in sicurezza. Invito tutti ad andarci indossando mascherine e guanti. Non capisco le polemiche dei miei colleghi ragusani. Il provvedimento è legittimo. Lo hanno fatto anche altri sindaci siciliani, come quello di Cefalù. Invito i colleghi a fare altrettanto, regolamentando gli ingressi in sicurezza".

