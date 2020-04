Modica, arrestato latitante calabrese: era ricercato da 3 anni

A bordo di un’auto con targa tedesca, un latitante con un’altra persona che avrebbe dovuto trovarsi a casa in isolamento fiduciario per coronavirus. Il comando provinciale delle Fiamme gialle di Ragusa ha proceduto a Modica al controllo dell’auto. I militari della Tenenza hanno così scoperto che alla guida del mezzo straniero c'era Giuseppe Cozzolino, 52 anni, originario di Cosenza, già noto alle forze dell’ordine per gravi precedenti in materia di traffico di sostanze stupefacenti.

E’ emerso che era latitante da circa tre anni, destinatario di un provvedimento di carcerazione per esecuzione pena emesso dal tribunale di Pistoia, perchè condannato a 9 mesi di reclusione per atti persecutori. E'stato invece denunciato a piede libero, per violazione alle leggi sanitarie, il 22enne modicano a bordo della stessa auto: doveva essere in isolamento volontario presso il proprio domicilio, perchè rientrato il 22 marzo dalla Germania. I due sono stati bloccati in contrada Fiumara, lungo la strada provinciale Modica-Scicli.

Non avevano autocertificazione nè motivo valido per stare in giro a quell'ora e il loro nervosismo ha fatto scattare gli ulteriori controlli. Il latitante inoltre non ha fornito neanche informazioni attendibili sulle circostanze che ne giustificassero la presenza a Modica, dichiarando di essere giunto giorni prima dalla Calabria e prima ancora dal Belgio dove aveva lavorato per qualche tempo. Il latitante, è stato condotto nel carcere di Ragusa, in stato, precauzionalmente, di isolamento e sorveglianza sanitaria. Il 22enne modicano invece, avendo violato il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione, è stato denunciato a piede libero.

