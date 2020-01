Sono tutti in buone condizioni fisiche, eccetto una donna che accusava forti dolori al basso ventre e che è stata ricoverata per accertamenti in ospedale, i 39 migranti, di cui 14 maschi, arrivati nel porto di Pozzallo a bordo della nave Ocean Viking.

Gli altri migranti, di diversa nazionalità (Egitto, Marocco, Bangladesh), sono stati trasferiti nell’hot spot di Pozzallo.

