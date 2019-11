Truffa gli anziani fingendosi venditore di opere d’arte: arrestato a Ragusa

Si presentava come venditore di opere d’arte di altissimo valore ma in realtà si trattava di falsi. In manette è finito C.M., 38enne di Acireale. Le vittime erano persone anziane per lo più abitanti in villette o case fuori dal centro abitato. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri di Ragusa e l'uomo è stato fermato proprio mentre usciva dalla casa di un'anziana alla quale aveva appena venduto un quadro, facendosi consegnare un acconto.

Un parente della donna, insospettito dalle visite ricevute dalla signora da parte del 38enne che voleva venderle un quadro “Madonna delle Grazie” spacciato per un olio su tela del valore di 2.000 euro circa, ha deciso di chiamare i militari.

L’anziana donna, credendo che si trattasse di un’opera originale e di altissimo valore, ha consegnato in contanti la somma di 500 euro come acconto dell’intero importo ma all’uscita di casa il 38enne è stato fermato ed arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. All’interno dell’abitazione sono stati trovati anche altri quadri della stessa tipologia tutti sequestrati.

I carabinieri effettueranno ulteriori accertamenti per identificare eventuali complici. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione del Pubblico Ministero di turno.

