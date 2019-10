Maltempo, temporale e tempesta di fulmini nel Ragusano

Tempesta di fulmini la notte scorsa nel Ragusano dove si è abbattuto un nubifragio. Le saette hanno illuminato a giorno la provincia mentre il vento e un forte acquazzone si sono abbattuti sul territorio.

Come si vede dal video i fulmini sono stati frequenti e in alcune zone è andata via la corrente elettrica. L'allerta meteo rossa sembra al momento essere stato indovinato. Per precauzione, ieri, dopo l'avviso lanciato dalla protezione civile, i sindaci di tutti e dodici comuni hanno deciso di non aprire le scuole.

Anche per oggi le previsioni meteo prevedono temporali.

© Riproduzione riservata