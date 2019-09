Teneva una pistola nel camion e ne nascondeva un'altra rubata, arrestato a Vittoria

Un 45enne di Vittoria è stato trovato in possesso di un'arma rubata durante un controllo vicino alcune serre da parte della polizia. L'uomo, M.A., è stato arrestato.

Lavorava presso le campagne vittoriesi ed è stato sottoposto a controllo. A bordo del suo camion, aveva una pistola a salve. Considerato che non aveva alcun motivo di portare con sé l’arma, la Squadra Mobile ed il Commissariato di Vittoria hanno esteso la perquisizione ad un casolare attiguo alla casa da lui abitata.

Lì, grazie all’aiuto dei cani della Squadra Cinofili della Questura di Catania, è stato possibile trovare una pistola funzionante che, da un controllo presso le banche dati della Polizia di Stato, è risultata essere stata rubata qualche anno prima ad un cittadino ragusano che la deteneva regolarmente in casa.

Considerata la pericolosità dell'uomo arrestato e la potenzialità offensiva dell’arma, il Pubblico Ministero di turno, ha disposto che venisse condotto in carcere per restare a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia Scientifica ha provveduto ad effettuare ulteriori indagini tecniche sull’arma per valutare se sia stata utilizzata per commettere reati in passato.

