Equitazione, il siracusano Dario Fazio vince a Pozzallo in sella a Black Lady

Un doppio percorso netto da applausi. Il cavaliere siracusano Dario Fazio, in sella a Black Lady, si è aggiudicato oggi la C140 a due manche, la gara più importante del concorso nazionale A1 che si è svolto negli impianti di Terre Rosse a Pozzallo.

Unico a realizzare un doppio percorso netto in 37“41, il cavaliere del Coach Equestrian Center, ha preceduto in classifica il catanese del C.I. Valverde Umberto Sambataro, in sella a My Zenzero, che ha chiuso la gara con un errore nella prima manche e un netto nella seconda (4/0; 35“24). Terza piazza per l’altra catanese del Valverde, Elisabetta Vacirca, in sella a This Kings Night Zk Z (8/0; 45“73).

L’appuntamento di Pozzallo ha rappresentato per i giovani del salto ostacoli siciliano la prima tappa di selezione per le rappresentative cavalli e pony che prenderanno parte con i colori di Fise Sicilia al Gran Premio delle Regioni Under 21 e alle gare pony che si svolgeranno in occasione della Fieracavalli di Verona (7/10 novembre). A guidare la classifica provvisoria c’è la siracusana Elisabetta Guastella (Equitazione Siracusana Asd) su Mazelle van’t Prinsenveld, seguita dalla catanese Maria Vittoria Ciancico (C.I. Valverde) su Let’s Go e dalla mazarese Silvia Tantillo su Maxsum (C.I. Akros Asd).