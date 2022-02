La KeyJey Ragusa ospita la capolista Fondi: ce la giocheremo

Dopo il successo in casa ottenuto a spese dell’Haenna, nel turno di recupero della scorsa settimana, la KeyJey Ragusa ha dinanzi a sé un ostacolo che, sulla carta, sembra insormontabile. Sabato, infatti, inizio gara alle 16, alla palestra Parisi di via Bellarmino, arriva la capolista Fondi. Una vera e propria corazzata, con 12 partite giocate e altrettante vinte. Quindi, un osso assolutamente duro per il sette di coach Mario Gulino che sta cercando di riconquistare la forma migliore e di recuperare al massimo tutti i giocatori che erano stati costretti a fermarsi per problemi vari di salute. La squadra ragusana, al momento, viaggia a quota sedici punti, è in terza posizione solitaria nella classifica del campionato nazionale di Serie A2 di pallamano, girone C, e spera di rendere la vita difficile ai quotatissimi ospiti. “E’ ovvio – sottolineano dalla KeyJey – che partiamo svantaggiati, senza i favori dal pronostico, ma non certo battuti. Ce la giocheremo anche facendo affidamento sul calore del nostro pubblico e sapendo che sarà un match tutto in salita. All’andata, ci siamo mossi bene, seppur fuori casa, e ci siamo fatti sovrastare solo nella parte finale del match. Adesso, cercheremo di spostare ulteriormente l’asticella verso l’alto. A rendere, comunque, tutto un po’ più difficile l’arrivo di un nuovo giocatore in forza alla squadra ospite, Tobias Wolf. Vedremo se e come riusciremo a giocarcela sino in fondo”.

