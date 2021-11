Basket, Comiso fa suo il derby con la Virtus Ragusa: 74-70

Per la quinta giornata del campionato di basket di serie C Silver la Virtus Ragusa ha affrontato in trasferta al Pala Davolos l’Olympia Comiso in quello che ormai è considerato a tutti gli effetti il «derby ibleo». I ragazzi allenati da coach Trovato hanno spinto a tutto campo per accaparrarsi la vittoria ma nell’ultimo quarto la compagine casalinga è riuscita a prevalere e vincere con uno scarto di 4 punti (74-70).

«Peccato per il risultato finale – commenta nel post match coach Trovato – perché ce la siamo giocata fino all’ultimo. Abbiamo ancora tante cose da migliorare, situazioni che sono emerse in questa partita, e per questo aumenteremo i nostri sforzi in settimana durante gli allenamenti».

