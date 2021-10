Il ragusano Pietro Ferrera campione del mondo di body building

Il ragusano Pietro Ferrera si laurea campione mondiale di body bulding, ai campionati di Bucarest, per la categoria «classic physique smal».

Pietro Ferrera ha 33 anni, nasce a Ragusa il 22 marzo del 1988. Già in tenera età si avvicina al mondo dell’allenamento quasi per gioco, fino a quando dai 18 intraprende il suo percorso di vita con i pesi. Da qui scopre un amore insostenibile per il fitness e i pesi, frequenta corsi e seminari, diplomandosi più volte di istruttore di fitness e body building e poi personal trainer, alla Federazione italiana fitness (Fif). Continua il suo percorso frequentando dei master in nutrizione, allenamenti al femminile, funzionali e specifici per lo stato di salute generale. Apre un centro di allenamento altamente specializzato, assieme al socio Giordano Distefano.

© Riproduzione riservata