Volley, dopo 30 anni l'Egea Pvt Modica torna a giocare in A2. Il tecnico: "Motivati a far bene"

Dopo 30 anni l'Egea Pvt Modica torna a giocare in A2. La squadra siciliana disputerà in casa il primo match del campionato di pallavolo femminile contro l’Itas Ciccarelli Group Martignacco. Il primo allenatore Enrico Quarta schiererà Ferro e Longobardi in posto quattro, Mbra opposta, Gridelli e Antonaci al centro, con Bacciottini in regia e Ferrantello libero. A disposizione la seconda palleggiatrice Gulino, il libero Salviato, la centrale Salamida, il rinforzo di seconda linea Saccani.

“Abbiamo affrontato un pre-campionato molto intenso, ricco di sedute di allenamento e test in amichevole che hanno messo a dura prova la nostra propensione al sacrificio e al lavoro - ha dichiarato il coach Quarta - . Abbiamo grandi margini di miglioramento e sono fiducioso che abbiamo le carte in regola per ben figurare. Non è mia abitudine porre dei limiti, giocheremo ogni singola gara per il massimo bottino, per poi verificare quali sono gli aspetti da migliorare e correggere. La prossima sfida sancisce il ritorno di questo club in serie A2 dopo trent’anni e per questo percepisco un ambiente motivato ed emozionato. Reputo che sia molto importante per staff e atlete trasformare questa emozione in energia positiva da consumare all’interno della gara. Martignacco è un avversario ostico ed esperto, che abbiamo studiato con grande attenzione, per farci trovare pronti a questo importante appuntamento". EP MEDIA

