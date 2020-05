La Scherma Modica riapre le porte del PalaMoak

Ricomincia ad allenarsi la Conad Scherma Modica dopo il blocco dovuto all'emergenza coronavirus. La società si era fermata ai primi giorni di marzo dopo i festeggiamenti per la medaglia d’argento conquistata dalla squadra degli allievi al Gran Prix Nazionale Kinder+Sport di Roma.

In contemporanea la Federazione Italiana Scherma disponeva la sospensione di tutte le attività agonistiche fino al 31 agosto, e venivano così spenti i sogni sportivi dei tantissimi giovani e giovanissimi oltre che degli atleti paraolimpici che si preparavano all’intenso finale di stagione, che sarebbe culminato nei rispettivi Campionati Italiani di categoria.

La società modicana ha dovuto rinunciare anche all’organizzazione della 3° prova regionale under14 a fine marzo, oltre che all’organizzazione del secondo Torneo Internazionale di Scherma per Non Vedenti a giugno, che nell’ambito del progetto europeo Erasmus Plus Sport avrebbe convogliato in città rappresentanti di 6 diversi paesi europei.

Inoltre con il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo all’estate 2021 anche l’attività internazionale ha subito un brusco stop, con il congelamento del percorso di qualifica olimpica dell’atleta di punta della Conad Scherma Modica Giorgio Avola.

In questo lungo periodo di stop il preparatore atletico e i maestri sono comunque rimasti vicini a tutti gli atleti, inviando periodicamente programmi di allenamento fisico e tecnico di gambe-scherma da poter svolgere a casa, e con i più grandi si sono svolte settimanalmente vere e proprie lezioni in videoconferenza.

Ora è giunto finalmente il momento di ripartire. Rigido il protocollo per la ripresa, soprattutto per la disciplina della scherma, per la quale non è attualmente possibile svolgere gli assalti, ma sono permesse solo attività a gruppi ristretti e programmati che permetteranno il corretto distanziamento: preparazione fisica, lavoro tecnico di gambe scherma e la lezione con il maestro.

© Riproduzione riservata