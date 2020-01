La Virtus Ragusa trionfa in casa e batte la Libertas Alcamo

Forza e grinta al Pala Padua dove la TD Car Virtus Ragusa ha battuto in casa la Libertas Alcamo di coach Ferrara nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato di basket di serie C Silver.

Fin dall'inizio i ragusani mettono a segno i primi punti per mano di Carnazza. I padroni di casa vogliono subito lanciare un messaggio importante agli ospiti e nei primi minuti del match con delle ottime intuizioni di Bakula e Salafia i padroni di casa si portano subito sul +10. Gli alcamesi fanno difficoltà sia a difendere la propria area sia a penetrare in quella avversaria. Gli ultimi 2 minuti della prima frazione di gioco il ritmo aumenta ma il tabellone si ferma sul 15 a 6 per la Virtus.

I ragusani tornano in campo con la stessa determinazione che li porta a contrastare gli ospiti impossibilitati a vìolare la difesa locale risultando poco efficaci sotto le plance. Andrea Sorrentino e Canzonieri dettano il ritmo di gioco riuscendo con i loro punti a portare ulteriormente avanti la propria squadra. Il capitano Andrè e Tartamella si fanno spazio tra le maglie della difesa iblea riuscendo a mettere dentro due canestri che danno ossigeno alla loro compagine di gioco. Ma i ragusani non si fanno intimorire e continuano spediti per la loro strada e, nonostante le incursioni avversarie sotto canestro iniziano ad essere più offensive, si va negli spogliatoi con un discreto +4.

Al ritorno dal riposo lungo la Virtus accelera grazie a Sorrentino e a Canzonieri. I ragusani prendono il largo e a metà del terzo quarto il break sugli alcamesi è di 20 punti. Gli ospiti arrancano in campo e coach Ferrara decide di cambiare l’assetto della squadra attuando sostituzioni frequenti. Ma il risultato non cambia perché i padroni di casa sono sempre più incisivi sia dall’area che da fuori.

Nell’ultimo quarto il registro della partita non cambia. I ragusani viaggiano sempre avanti e blindano la propria area in maniera compatta e coesa. Gli alcamesi tentano una timida reazione con Genovese e Fatallah ma i ragusani non permettono nessun margine di attacco. A 6 minuti dalla fine del match gli arbitri decidono di espellere Causapruno e Bruno dopo una palla contesa. Gli ultimi minuti sono ordinaria amministrazione per la Virtus Ragusa che gestisce palla in maniera ordinata chiudendo il match con il risultato finale di 77 a 51.

«È stata una partita – commenta a caldo coach Di Gregorio – che ci ha visto impegnati contro una squadra che nel roster ha giocatori di qualità. Nel terzo quarto abbiamo fatto un break importante che abbiamo saputo gestire fino alla fine. Come dico sempre, le partite vanno giocate sul campo e questa è stata gestita bene soprattutto in difesa dove abbiamo concesso poco agli avversari. Adesso guardiamo già avanti ai prossimi incontri e lavoriamo per recuperare i giocatori infortunati con l’obiettivo di ristabilire il roster completo».

© Riproduzione riservata