Trionfo in trasferta per Virtus Ragusa contro la Libertas Alcamo

Vittoria in trasferta per la Virtus Ragusa contro la Libertas Alcamo. La squadra del coach Di Gregorio riesce a conquistare due punti preziosissimi per la classifica. Dopo l’ottima prestazione della settimana scorsa contro l’Acireale, i ragusani hanno affrontato questa trasferta non perdendo mai la lucidità in campo.

Il primo quarto vede il Ragusa camminare avanti con Bakula e Andrea Sorrentino. L’Alcamo non brilla, spreca molte palle potenzialmente utili per avvicinarsi ai virtussini, ma al tempo stesso non allontana troppo lo sguardo dagli avversari.

Anche nel secondo periodo i ragusani viaggiano avanti con Canzonieri e Salafia che dall’arco riescono a non sprecare nessuna azione.

Al ritorno dal riposo lungo la storia non cambia. I biancoazzurri premono l’acceleratore e grazie al buon ritmo di gioco e alle rotazioni impartite da coach Di Gregorio l’intera squadra si rende protagonista di un gioco fluido e a ritmi elevati soprattutto sotto canestro. Dragna prova a trascinare i suoi con azioni ben costruite in area offensiva ma la difesa ragusana risulta essere compatta e impenetrabile ad ogni timido tentativo d’assalto avversario. L’ultimo quarto non impensierisce per niente la Virtus che grazie al duo Bakula – Andrea Sorrentino e all’ottima intesa con il quintetto in campo vola verso la vittoria con il risultato finale di 61 a 76.

“Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi – commenta a caldo coach Di Gregorio – e della grinta che hanno dimostrato in campo. L’Alcamo ha provato a metterci in difficoltà ma la nostra forza è stata quella di non perdere mai lucidità. Abbiamo fatto girare la palla in maniera costante e questo ci ha permesso di stare sempre avanti sin dal primo quarto sugli avversari. Abbiamo giocato al massimo in ogni frazione di gioco e l’intera squadra è stata protagonista del risultato di oggi. Ma guardiamo avanti ai prossimi appuntamenti, già giovedì siamo di nuovo in trasferta in casa del Gravina”.

