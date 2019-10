Supercoppa Donne, la Passalacqua Ragusa vola in finale

La Passalacqua Ragusa è la prima finalista della Supercoppa Italiana "Famila Cup". Il quintetto siciliano ha battuto nella semifinale di oggi pomeriggio l’Allianz Geas Sesto San Giovanni col punteggio di 65-38, qualificandosi per la finale di domani alle 19.30 al Palaromare di Schio, durante la quale si scontrerà con la squadra vincitrice dell'incontro fra l'Umana Reyer Venezia e la Famila Schio.

Il Ragusa ha preso progressivamente vantaggio nei primi due quarti, ma nel terzo parziale di gioco ha messo a segno il break decisivo per vincere l’incontro. Con Hamby alla sua prima apparizione stagionale, la Passalacqua ha trovato in Ashley Walker la propria migliore marcatrice, in virtù dei 21 punti realizzati mentre coach Recupido ha potuto fare girare tutta la squadra, dando spazio nel finale anche alle due giovanissime Stroscio e Laura Gatti.

“Abbiamo fatto una grande difesa ed abbiamo messo grande intensità per tutta la partita – commenta coach Recupido – purtroppo qualche errore in attacco anche banale soprattutto nella prima parte della partita. Ancora i meccanismi non sono perfettamente oliati e poi l’inserimento delle atlete una alla volta è sicuramente difficile, perché per esempio Hamby è bravissima ma si deve conoscere con le compagne. Va bene comunque così. Facciamo questa finale e chiunque incontreremo sarà una grande squadra. Sarà un momento molto utile per testare a che livello siamo ed il primo appuntamento dove è in palio un trofeo”.

