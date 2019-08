Ragusa Rugby, con il primo allenamento si dà il via alla stagione

Dopo un intenso lavoro estivo agli ordini Alfio Nifosì, il Ragusa Rugby si prepara ad aprire la stagione sportiva 2019/2020, lunedì 2 settembre alle 20,30, nell'impianto sportivo di via della Costituzione. Si tratta del primo allenamento ufficiale della squadra del Presidente Erman Dinatale.

Soddisfatto, per i primi approcci, il Presidente, Erman Dinatale. "Molti ragazzi sono già al lavoro da tempo - spiega - qualche altro importante elemento non ha potuto seguire con costanza gli allenamenti, ma lunedì, per tutti, è il momento di partire con la massima dedizione".

Lo stesso Presidente Dinatale, rivolge un invito speciale. "L'appuntamento di lunedì, coinvolge tutti i giocatori del Ragusa Rugby, ma anche tutti coloro che vogliono far parte di questa bellissima avventura. La Serie B, del resto, appartiene a tutta la comunità rugbistica iblea. Quindi - conclude Dinatale - il campo è aperto a tutti colo

"Molti dei ragazzi - spiega il team manager, Luca Tavernese - hanno già saggiato il campo, in una sorta di attività pre-stagionale, che, soprattutto in palestra, ha dato ottimi risultati. Ma lunedì, l'avvio ufficiale sancisce una sorta di raduno generale per programmare, anche dal punto di vista tecnico-tattico, i punti di forza principali di una stagione che, visto il rango delle altre realtà sportive, è già di altissimo livello".

E, nel prossimo fine settimana, il 7 e 8 settembre, è infatti già tempo di ritiro. "Ci ritroveremo a Kastalia - spiega ancora Tavernese - per concentrarci al meglio sugli obiettivi stagionali. Saranno 4, complessivamente, le sessioni di allenamento, utili per tracciare le linee guida che accompagneranno il lavoro, in campo e fuori, in preparazione del campionato".

