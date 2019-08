Salvatore Caruso accede al secondo turno nelle qualificazioni del singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale dello Slam, al via lunedì prossimo sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York.

Il tennista di Avola, sesta testa di serie delle "Quali" si è liberato facilmente del coreano Yunseong Chung, battuto 6-0 6-2, in 49' di gioco. (ITALPRESS).

