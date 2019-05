Basket, per la Passalacqua Ragusa il tricolore passa da Schio

Tutti lo pensano ma nessuno lo dice, almeno apertamente. Può essere la volta buona per il primo scudetto della Passalacqua. Le biancoverdi hanno sfidato 4 volte su sei, dal 2013-2014, Schio in finale scudetto ed è andata male anche se almeno in un paio di occasioni Ragusa ci è andata molto vicino.

Nella scorsa stagione si arrivò a gara 5 al PalaRomare e le scledensi si imposero di pochi punti. Lo scontro tra le due regine del basket femminile italiano degli ultimi anni si ripropone e Ragusa ha buoni motivi per essere fiduciosa. Innanzitutto per la dimostrazione di forza di Hamby e compagne contro Venezia superato dopo essere andati sul 2-0 ed avere vinto le ultime tre partite.

Poi per la constatazione che Schio quest'anno ha accusato passi falsi, non è arrivato nemmeno in finale di Coppa Italia, ed ha una formazione rinnovata. Gara 1 si gioca stasera alle 20,45 sul parquet veneto e venerdì è in programma allo stesso orario gara 2.

Coach Gianni Recupido mantiene i toni bassi: "Schio parte favorito in forza di quanto ha fatto negli ultimi dieci anni e dei suoi 9 scudetti. È abituata a vincere e noi ci dobbiamo dimostrare all'altezza di sovvertire il pronostico. Noi dobbiamo avere la forza di combattere e di correre sia in casa ma soprattutto fuori casa".

