Ritrovato in Russia il piastrino di un alpino disperso nel 1943 durante la guerra

È stato ritrovato in Russia il piastrino di Giuseppe D’Iapico, giovane alpino comisano che partecipò alla campagna militare della seconda guerra mondiale. Il giovane, che era partito giovanissimo da Comiso per emigrare nella zona di Milano, era stato arruolato nell’esercito. Alla fine del conflitto risultava disperso nel 1943 e non si avevano più sue notizie. Il piastrino è stato ritrovato grazie al gruppo degli Alpini, che da decenni lavoprano per la ricostruzione dei fatti storici riguardanti le milizie italiane, è stato donato al commune di Baranzate, da dove Giuseppe D’Iapico era partito, chiedendo di onorarne la memoria.

Una cerimonia si terrà nei prossimi giorni. Parteciperà anche l’assessore di Comiso Dante Di Trapani, invitato dal sindaco di Baranzate, Luca Elia. Anche il commune di Comiso onorerà la memoria dell’alpino disperso in Guerra. «Al mio ritorno - ha detto Dante Di Trapani - individueremo un sito, una strada, un luogo, nel quale, anche a Comiso, si possa ricordare e onorare Giuseppe D’Iapico».