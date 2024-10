Giarratana, il parroco si dimette per le divergenze di vedute con i comitati delle feste religiose

Padre Francesco Mallemi ha lasciato il ruolo di parroco della parrocchia Maria SS. Annunziata e San Giuseppe a Giarratana. La scelta è stata motivata da una serie di divergenze con i comitati organizzatori delle feste religiose, i cui membri avevano precedentemente a loro volta rassegnato le dimissioni.

Alla base delle incomprensioni vi è stata la proposta di Padre Mallemi di istituire un unico statuto per regolamentare in maniera chiara e trasparente l'organizzazione delle feste. Questo progetto, tuttavia, ha creato un clima di discordia che ha portato il parroco, dopo il confronto con il vescovo, a decidere di dimettersi dal suo incarico. La sua ultima celebrazione sarà il 3 novembre, dopo la quale verrà nominato un sostituto.

Le dimissioni di Padre Mallemi sono state formalizzate ieri al vescovo e oggi, al termine della messa delle 11, ha comunicato ufficialmente la sua decisione leggendo un messaggio. «Dopo essermi speso nel cercare di riprendere la comunità e anche di cercare di portare ordine e unione tra le varie realtà della parrocchia, stanco di tante situazioni ho deciso di chiedere il trasferimento in un’altra comunità perché penso di non essere più capace nel gestire queste situazioni. È una scelta fatta con serenità», è il messaggio del parroco pubblicato sulla pagina Facebook della Diocesi di Ragusa. «Vi chiedo di rispettare questa mia scelta non fomentando liti o polemiche, che non servono a nulla, ma fraternamente vi chiedo di rispettare questa mia decisione», ha aggiunto.