L'incidente a Comiso, sui social tanti messaggi per Rosario da chi gli voleva bene

Non si danno pace papà Simone e mamma Giovanna. Non hanno più lacrime così come gli altri familiari e gli amici di Rosario Pace (nella foto), morto in un incidente sulla provinciale 20 Comiso - Santa Croce Camerina la scorsa notte. Tanti i messaggi di cordoglio sui social.

«Ancora non ci credo che non ci sei più fratello mio – scrive Giankyilenia Di Bella –. Eri una persona dolcissima e con un cuore grande. Mi sei sempre stato accanto in ogni momento della vita e ora non ci sei più. Ti prometto che un giorno ci rivedremo lassù amico mio, ti voglio troppo bene fai sorridere gli angeli come facevi qui con noi».

Concetto Sciacca è un amico d'infanzia: «Come posso dimenticare le uscite in bicicletta e tutti i nostri momenti insieme?» scrive. Angelo Corifeo aggiunge: «Ti ho visto crescere, sei stato sempre un ragazzo di sani principi e valori. Un fortissimo abbraccio alla famiglia. Buon viaggio Rosario, riposa in pace».