Un francobollo per celebrare Scicli: è la prima volta nella storia

Un francobollo per celebrare Scicli. È stato emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nell'ambito della serie tematica «Il Patrimonio naturale e paesaggistico» dedicata ai Borghi d'Italia-serie turistica, insieme a quelli dedicati a Pescocostanzo (in provincia dell'Aquila), Stilo (Reggio Calabria) e Codrongianos (Sassari).

La tariffa è di 1.25 euro per ciascun francobollo e la tiratura di 200.004 esemplari per ognuno. Per Scicli è stato scelto di raffigurare una veduta del colle di San Matteo, in cui svetta l'omonima chiesa simbolo della cittadina barocca ragusana, il cui centro storico è stato dichiarato nel 2002 Patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco.

Negli ultimi anni Scicli è diventata una delle capitali del turismo siciliano, grazie anche alla serie televisiva Il Commissario Montalbano, girato in gran parte in quelle zone. Al di là del barocco, che caratterizza il centro del comune ibleo, e che ne fa una meta importante per chi va a caccia di tesori culturali, a farla da padrone sono le immense spiagge caratterizzate dalle dune di sabbia che si estendono per decine di chilometri