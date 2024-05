Grande festa a Modica per i 101 anni di nonna Giovanna, il sindaco: «Qui si vive bene e a lungo»

Un compleanno da record a Modica, con festa grande per Giovanna Giannone, che ha spento ben 101 candeline. Torta, palloncini, festoni e applausi per la nonnina che ha anche ricevuto gli auguri del sindaco Maria Monisteri. Circondata dagli affetti più cari, ha ricambiato con abbracci e sorrisi. Una giornata indimenticabile per Giovanna Giannone, già festeggiata l'anno scorso per il grande obiettivo dei cento anni.

Diventata un vero e proprio punto di riferimento per i modicani, grazie ai suoi racconti e alle tradizioni che negli anni non ha smesso di portare avanti, viene descritta da tutti come una donna da sempre legatissima legata alla famiglia e pronta a donare a tutti un sorriso.

«L’ho già scritto che a Modica si vive bene e a lungo? - Dice il sindaco Monisteri -. Penso di sì e a ricordarcelo c’ha pensato la signora Giovanna Giannone. Centouno anni festeggiati in allegria a Villa Azzurra, assieme a familiari, parenti, amici e agli altri ospiti della struttura. Energia, sorrisi e felicità!!! Buon compleanno Giovanna e… grazie del bellissimo pomeriggio!»