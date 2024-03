8 marzo, la vittoriese Miss Universo a Pisa per la laurea in Ingegneria: «No agli stereotipi contro le donne»

«Per la mia generazione l’8 marzo è un momento per celebrare i progressi compiuti verso l’uguaglianza di genere ma anche un momento per riflettere sulle sfide ancora presenti, in particolare nel campo delle Stem (science, technology, engineering and mathematics: scienze, tecnologia, ingegneria e matermatica, ndr). È un’opportunità per rinnovare l’impegno nel combattere gli stereotipi di genere e nell’incoraggiare le ragazze a perseguire le loro passioni anche se in ambiti tradizionalmente considerati maschili».

Così Carmen Panepinto, classe '99, nata a Vittoria, in provincia di Ragusa, ora a Pisa per la magistrale di Ingegneria biorobotica alla Scuola Superiore Sant’Anna, e supporter della Community social Generazione Stem nata su Instagram contro gli stereotipi e per avvicinare sempre più giovani donne alle discipline tecnico-scientifiche.

Nelle discipline scientifiche, dice Panepinto, che coniuga la sua attività con quella del titolo di miss Universo Italia 2023, i risultati «parlano più forti delle parole» e sono la risposta agli hater che sui social tentano di gettare discredito sulle donne che scelgono le discipline Stem».