Addio all'otorino Antonio Palma, lavorava all'ospedale Maggiore di Modica: «Un medico disponibile e generoso»

Modica è in lacrime per la morte di Antonio Palma, otorino in servizio all'ospedale Maggiore. È stato stroncato da un infarto, aveva sessant'anni e viene descritto da chi lo conosceva come un medico sempre disponibile e col sorriso sulle labbra. In queste ore sono decine i messaggi sui social per ricordarlo: colleghi, amici e pazienti che lo avevano apprezzato per le sue doti umane e professionali, sono increduli e sotto choc per ciò che è successo.

Tra i tanti, il messaggio di Piero Gurrieri, già candidato sindaco di Vittoria, dove Palma abitava, che scrive: «Se n'è andato il dottor Antonio Palma, medico otorino, mio amico da sempre. Aveva appena 60 anni, è stato colpito ieri sera da un infarto fulminante, e non c'è stato nulla da fare. Era un uomo di poche parole, ma buono e dolce, legatissimo alla sua famiglia, e un medico preparato, disponibile e generoso, come sanno in tanti. In un momento in cui ogni altra parola è drammaticamente eccessiva di fronte a ciò che è accaduto - aggiunge - mi limito solo a rivolgergli un pensiero di gratitudine per la bella persona che è stato, e di rimpianto per quanto mancherà ai suoi cari, agli amici e ai colleghi, alla nostra città, alla sanità iblea. Prego il Signore della vita per lui e i suoi familiari, perché nel tempo possano superare, nella fede, questa tragedia. Ciao Antonio, onorato di averti conosciuto e grazie per quanto ci hai donato. Riposa in pace».