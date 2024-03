Giuseppe e Giannella, dalla città di Vittoria ad «Affari tuoi»: tornano a casa con 23 mila euro

L’avventura negli studi televisivi della Rai di Giuseppe e Giannella, coppia siciliana di Vittoria, si conclude con un bottino di 23 mila euro alla trasmissione Affari tuoi, condotta da Amadeus. I coniugi hanno accettato, al termine di una lunga trattativa, la somma offerta per rinunciare ad andare fino in fondo per scoprire la cifra contenente nel loro pacco.

Giuseppe, tifoso dell’Inter, ha raccontato l’amore per la sua squadra del cuore, che segue anche a San Siro. Amadeus, scherzando e apprezzando la passione del concorrente che ha acceso la sua fede interista, ha detto: «Io solo per questo gli farei un assegno… Ma il ‘dottore’ non è interista…». Superate le battute sul calcio, Giuseppe, al fianco della moglie, ha scoperto il numero del pacco, il tre. L’avvio della gara è stato all’insegna di un pacco blu, con il Piemonte, che conteneva solo 75 euro. Ma poi il cammino è diventato più arduo e con nessuna offerta economica inizialmente, se non la possibilità di cambiare il pacco, prontamente rifiutata. Col susseguirsi dell’aperture dei pacchi arriva la prima offerta economica, 39 mila euro, ma Giuseppe ha preferito sfidare la sorte avendo ancora 5 pacchi rossi su cui sperare, e andare avanti nel gioco. Rifiutata la successiva offerta nuovamente da 39 mila euro, e poi la possibilità di un cambio e un’altra offerta da 34 mila euro, con la moglie non del tutto entusiasta avendo da poco finito di ristrutturare casa, i pacchi rossi sono iniziati a volar via. Fino ad arrivare ancora alla possibilità di un cambio e all’offerta di 15 mila euro, rifiutata ancora sperando in una somma più alta. Ma davanti alla realtà, con la possibilità di avere nel proprio pacco 20 euro o 75 mila euro, le uniche due opzioni rimaste, il concorrente siciliano ha deciso di portare a casa 23 mila euro. Soldi sicuri a fronte di un’incognita troppo alta. “Ci siamo promessi – ha detto Giuseppe prima di accettare l’offerta – che a Vittoria dovevamo tornare con qualcosa, indifferentemente dalla cifra. Io puntavo sui 300 mila ma a questo punto accetto perché sento che qui c’è un pacco blu”. Sensazione perfetta. Il pacco della Sicilia conteneva infatti solo 20 euro.