Festa a Monterosso Almo per il compleanno da record di nonna Pippinedda: spegne 103 candeline

Grande festa a Monterosso Almo, in provincia di Ragusa, per i 103 anni di Giuseppa Biundo. Conosciuta da tutti come «nonna Pippinedda», ha festeggiato l'importante traguardo con gli affetti più cari, ricevendo gli auguri dell'intera comunità, per la quale rappresenta un vero e proprio punto di riferimento. Ha vissuto per moltissimi anni nel quartiere Matrice, da alcuni anni è ospite della casa per anziani La dolce età, dove tutti le vogliono bene.

Nella struttura ha ricevuto un grande mazzo di fiori e ha spento le tante candeline sulla sua torta: tra appluasi e abbracci, per nonna Pippinedda è stato un giorno indimenticabile. Sulla pagina social Monterosso Almo-uno dei borghi più belli d'Italia, in tantissimi si congratulano con Giuseppa Biundo per l'incredibile traguardo.

Molti conoscenti e amici di famiglia ricordano i momenti trascorsi insieme, la giovinezza, i tempi spensierati. Viene descritta come una donna gioiosa, che per tanti anni si è dedicata all'attività agricola. Non si è mai sposata, viene da una famiglia contadina e longeva: anche la sua mamma ha raggiunto un'età record: si è spenta a 105 anni.