A Marina di Ragusa tuffo di Capodanno sulle note della marcia di Radetzky

Tuffo di Capodanno a Marina di Ragusa organizzato dalla pro loco Mazzarelli per salutare il nuovo anno. Con cappellino natalizio e costume, circa 80 coraggiosi hanno sfidato le temperature rigide dell’inverno e si sono tuffati nello specchio di mare antistante la dogana, sulle note della marcia di Radetzky.

Appuntamento alle ore 11, tra selfie, fotografie e video per immortalare l’evento. Un auspicio per iniziare il 2024 all’insegna dell’entusiasmo, dell’allegria e perché no, di un pizzico di follia.