Gli studi sulla trota siciliana inseriti nel database FishBase

FishBase, il più completo database globale online di informazioni sulle specie di pesci conosciute, si arricchisce di nuove informazioni sulla trota macrostigma siciliana (nome scientifico: Salmo cettii). Lo fa sapere la Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee) di Ragusa che evidenzia il contributo della provincia di Ragusa alle ricerche scientifiche sul salmo cettii condotte da anni e ora ufficialmente parte del database internazionale FishBase.

Sono state infatti citate nel database una serie di pubblicazioni sulla trota siciliana, effettuate dal biologo Antonino Duchi. Le ricerche non solo ampliano il patrimonio scientifico legato alla trota siciliana, ma sottolineano ancora una volta l’importanza della provincia di Ragusa come area di interesse per gli studi ittiologici. Infatti la collaborazione pluriennale tra la Fipsas di Ragusa, la Provincia regionale di Ragusa (ora Libero consorzio) e l’ittiologo ragusano ha contribuito a creare una solida base di conoscenze sulla fauna ittica locale.

Nella foto l'habitat della trota siciliana: è il frame di un video curato pubblicato sulla pagina Facebook della Fipsas di Ragusa