Nonna Rosaria compie 109 anni, grande festa a Ragusa per una delle donne più longeve d'Italia

A Ragusa grandi festeggiamenti per il compleanno numero 109 di Rosaria Martorana: si tratta della ragusana più longeva e, ad oggi, una delle donne più longeve d'Italia.

Il super traguardo è stato festeggiato con gli affetti più cari, presente anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. La signora Martorana è nata il 27 ottobre 1914 e si trova in una casa di riposo, dove ha tanti amici che non le hanno fatto mancare sorrisi e applausi in un giorno così importante.

Nonna Rosaria attorniata da amici e parenti, ha spento le candeline dei record. "Avete visto bene: 109!"m scrive il primo cittadino sui social, condividendo una foto gioiosa. "Auguri alla signora Rosaria Martorana, una ragusana che ha davvero visto il mondo cambiare e che ha tirato su una splendida famiglia".