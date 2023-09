Scicli, la nipote di Andrea Camilleri visita i luoghi del commissario Montalbano

La scrittrice Arianna Mortelliti a Scicli per visitare i luoghi in cui è stata girata la serie televisiva tratta dai romanzi di suo nonno, Andrea Camilleri. A darne notizia il sindaco Mario Marino che sui social condivide anche le foto dell'incontro.

"La nipote di Andrea Camilleri per la prima volta a Scicli - si legge su un post condiviso sui social dall'amministrazione comunale -. Per lei la visita in municipio e nei luoghi del set cinematografico del commissario Montalbano. Arianna Mortelliti è stata accolta dal primo cittadino e dall’assessore Enzo Giannone. Figlia del regista Rocco Mortelliti e della primogenita di Camilleri, Andreina, Arianna è stata per la prima volta sul set in cui hanno preso vita le storie create dalla penna di nonno Andrea. Un’esperienza di grande emozione per lei, che negli ultimi anni di vita di Camilleri è stata la più fedele collaboratrice del nonno e la persona che gli ha permesso di scrivere negli anni della cecità". La scrittrice, 36 anni, insegna in una scuola di Roma e ha da poco pubblicato il suo primo libro, “Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni”.