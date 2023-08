A Comiso i 109 anni della signora Maria: è nata 15 giorni dopo lo scoppio della prima guerra

Il 28 luglio 1914 con la dichiarazione di guerra dell'Impero austro-ungarico al regno di Serbia scoppiava ufficialmente il primo conflitto mondiale. 15 giorni dopo, il 12 agosto 1914, vicino a Biella, nasceva la signora Maria che è ancora viva e vive a Comiso, in provincia di Ragusa. Proprio due giorni fa la donna ha soffiato 109 candeline in uno dei saloni della casa di riposo in cui vive ormai da anni. La donna, che per scelta non si è mai sposata, è tra le persone più anziane d'Europa e, nonostante l'età, dimostra ancora presenza di spirito e lucidità.

Due anni fa la cronaca locale si è occupata di lei poiché è stata tra i più anziani in assoluto a farsi iniettare il vaccino anticovid. Maria non è mai stata mamma ma ha nipoti e pronipoti fino alla quarta generazione. Dopo aver lavorato in fabbrica per tanti anni nel nord Italia e dopo aver assistito anche alla seconda guerra mondiale, alla nascita della Repubblica Italiana e a tanti eventi importanti del XX secolo, ha scelto la Sicilia e Comiso come terre di adozione e non è più andata via.