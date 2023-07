Niente Tale e Quale Show per Cristina Scuccia, ma ci sarà Lorenzo Licitra

Dopo la partecipazione all'Isola dei famosi era stata annunciata la sua presenza a Tale e Quale Show, ma Cristina Scuccia in realtà non ci sarà. L'ex suora di Comiso, vincitrice della seconda edizione di The Voice of Italy, non farà parte al programma che prenderà il via il 22 settembre per mancati accordi economici ed editoriali.

Scuccia, la quale partecipazione, era stata annunciata da Carlo Conti l'11 luglio, dovrebbe essere sostituita da Jo Squillo. La 34enne che tanto ha fatto parlare di sé, soprattutto dopo la scelta di abbandonare il velo e di dedicarsi completamente alla musica, si è fatta amare dal pubblico anche partecipando a Ballando con le Stelle e a Name That Tune. Una volta terminata l'avventura dell'isola dei famosi ha scelto di tornare subito in studio di registrazione per incidere la versione spagnola e quella inglese del suo singolo "La felicità è una direzione". L'Ep è disponibile da 21 luglio sulle piattaforme streaming e in digital download.

Nel cast di Tale e Quale Show è nel frattempo stata confermata la partecipazione di un altro siciliano. E' il cantante ragusano e vincitore di X Factor nel 2017, Lorenzo Licitra. Nonostante la vittoria contro i Maneskin e il successo iniziale, Licitra ha poi dichiarato di "non volere diventare il Michael Bublè italiano" per dedicarsi di più alla musica pop. Ha tentato le selezioni per il Festival di Sanremo, ha successivamente partecipato al contest "Una voce per San Marino", sperando così di salire sul palco della Liverpool Arena. In quell'edizione però vinsero i Piqued Jacks, che hanno rappresentato San Marino all'Eurovision 2023. A settembre, quindi, la sua aprtecipazione al programma condotto da Carlo Conti, insieme a Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli.