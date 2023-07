Pesce spada da record pescato nel mare di Scoglitti: 3 metri per 200 chili

Tre metri per duecento chili. Un enorme pesce spada è stato pescato nel mare di Scoglitti e andrà a deliziare i palati più esigenti nel ristorante dello chef Joseph Micieli del ristorante Scjabica a Punta Secca. È finito tra i banchi del pesce di Salvatore e Umberto Bella, padre e figlio, fornitori di fiducia del cuoco. È così ora sui social si ironizza sulle grandi dimensioni del pesce spada e lo chef si immortala in foto al suo fianco.

La cattura è avvenuta nel Mar Mediterraneo, al largo di Scoglitti. “Stupore ed emozione questa mattina insieme al mio fraterno amico Umberto a Scoglitti presso Bella - ha scritto lo chef sul suo profilo Facebook-, per chi vive la passione per il mare come noi, non c’è mai fine all’entusiasmo!”.

Oltre alle dimensioni straordinarie, le carni di questo pesce raccontano una storia di forza e longevità, attraverso le fibre della sua polpa e l’infiltrazione del grasso.