Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in vacanza a Modica: si sono innamorati al Gf vip

Si sono innamorati all'interno della casa del Grande Fratello vip e adesso vivono la loro storia d'amore fuori da telecamere e riflettori. Sono Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che quest'anno hanno scelto di passare le vacanze estive a Modica, in provincia di Ragusa, insieme al piccolo Gabriele, nato dalla loro relazione.

Paolo è figlio dell'attore e produttore cinematografico Massimo Ciavarro e dell'attrice Eleonora Giorgi, mentre Clizia è una social influencer e blogger di 23 anni di Pordenone. La coppia insieme al piccolo figlio girano spesso per il centro ragusano in cerca di souvenir e per fare la spesa, visto che hanno affittato una casa a Modica vicino al mare.